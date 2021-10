Calvados : il menace son beau-père avec un couteau de boucher

Vendredi 11 décembre 2015 à 18h40, un jeune homme âgé de 20 ans se rend au domicile de ses parents, à Saint-Contest, au nord de Caen (Calvados). La mère du jeune homme est absente, mais elle lui avait promis de lui prêter sa voiture. Son beau-père refuse. S'en suit une altercation. L'individu s'empare alors d'un couteau dans la cuisine et menace son beau-père avec, le poursuivant dans la maison. Son frère le maîtrise, mais il s'empare alors d'une feuille de boucher : "Je vais tous vous tuer !". La victime, légèrement blessée au visage, tente de se defendre avec une barre de fer…

"Immaturité vertigineuse"

C'est ce mercredi 4 mai 2016 que l'individu comparaissait devant le tribunal de grande instance de Caen pour violences avec arme. Son casier judiciaire comporte plusieurs mentions de vols par ruse, avec violence et effraction, de destruction de bien d'autrui, d'outrage… Lors de l’enquête, sa mère explique que les crises de nerfs de son fils sont fréquentes, quand quelque chose ne lui convient pas. De plus, ne connaissant pas son père biologique, il est en quête de repères. Le procureur, quant à lui, qualifie les actes du prévenu "d'immaturité vertigineuse". Et d'ajouter : "Ce sont des caprices d'enfant avec un corps d'adulte. Tout cela aurait pu finir aux assises pour un motif léger et gratuit". A ce jour, les relations familiales semblent apaisées, le jeune homme voyant un psychologue. Peu convaincue, la cour le condamne à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, au regard des faits en récidive.