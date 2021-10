VIDEO. Justin Timberlake, découvrez son nouveau hit "Can't stop the feeling"

Justin Timberlake livre ce nouveau single trois ans après son dernier album "20/20 Experience".

Une chanson pour le film "Trolls"

Cette nouvelle chanson a été enregistrée pour le film d'animation "Trolls" des studios Dreamworks, dans lequel le chanteur, compositeur, producteur et acteur prête sa voix à l'un des personnages. Dans le clip on aperçoit donc le casting composé notamment d'Anna Kendrick ("Twilight"), de Kunal Nayyar ("The Big Bang Theory"), de James Corden ("Doctor Who") ou encore de la chanteuse Gwen Stefani.