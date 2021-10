A Caen, un homme de 20 ans frappe et menace d'un couteau sa compagne enceinte

Jonasse Adami, âgé de 20 ans, étant incarcéré pour d'autres faits, a été jugé en son absence le mercredi 4 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Caen (Calvados) pour violences conjugales.

En décembre 2015, une jeune femme fait une fausse couche. Elle dénonce alors les violences régulières de son compagnon. Peu avant, le 5 décembre, celui-ci l'aurait frappée à coups de poing au visage. Il l'aurait fait tomber et lui aurait asséné des coups de pieds sur tout le corps. Il l'aurait également menacée de mort avec un couteau.

La maman toxicomane

L'autopsie du foetus de 20 semaines ne met pas en évidence de lien entre les coups et la mort. Le décès serait plutôt lié à la toxicomanie de la maman. A l'audition, celle-ci affirme aimer son compagnon et qu'ils retenteront de devenir parents. « C'est plus l'horreur qu'un conte de fée, souligne le président, ce couple est pathologique. » Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions de trafics et de consommation de stupéfiants. Le procureur requiert 10 mois de prison ferme. Il sera finalement condamné à 6 mois de prison ferme.