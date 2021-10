Wings for Life World Run à Rouen : la course où la ligne d'arrivée vous rattrape

Ils seront près de 4 000, dimanche 8 mai, à s'élancer du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), direction la Manche en passant par les Bords de Seine, pour la troisième édition de la Wings for Life World Run. Le principe de la course est simple : des participants du monde entier s'élancent au même moment partout dans le monde (34 points de départ, Rouen étant la seule ville française sélectionnée). Mais le vainqueur n'est pas le premier à rallier la ville d'arrivée… Non, il est le dernier à se faire rattraper par celle-ci.

La course contre la catcher car

Car il n'y a, ici, aucune distance prédéterminée à parcourir. Une catcher car, une sorte de voiture-balai, s'élance à 13h30, soit 30min après le départ des coureurs et roulera dans un premier temps à 15km/h. Les athlètes en auront fini avec la course quand ils seront rattrapés par le véhicule. En 2015, le franco-kenyan Simon Munyutu s'était imposé en parcourant 74 km en 4h47. Mais la concurrence sera plus forte cette année puisqu'ils seront deux fois plus de coureurs. Il est d'ailleurs toujours temps de s'inscrire. Tous les bénéfices sont reversés à la recherche sur la moelle épinière.

Pratique : Plus d'infos sur http://www.wingsforlifeworldrun.com/fr/fr/rouen/infos/