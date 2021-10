A Caen, une femme tabassée par l'ami de son ex : 10 jours d'ITT

A Caen (Calvados), le 29 octobre 2015 à 23h30, Anthony Plante se rend au domicile de l'ex-compagne de l'un de ses amis. Il aurait l'intention d'en découdre. Il estimerait que la jeune femme aurait mal parlé à son ami. La discussion entre eux s'envenime. Le suspect aurait violemment poussé la victime. Celle-ci réplique en le giflant et le griffant. Il lui tire alors les cheveux, la pousse de nouveau et la fait tomber, sa tête heurtant brutalement le sol.

Le bilan en sera un traumatisme crânien et cervical, ce qui vaudra à la victime dix jours d'ITT (interruption temporaire de travail) avec port de minerve.

Aucun regret

Anthony Plante a comparu le mercredi 4 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour ces faits de violence. A la barre, l'homme de 24 ans reconnaît avoir bu ce soir là une demi bouteille de whisky. Quant aux violences, il n'exprime aucun regret. Son casier judiciaire comporte des mentions de vols et d'usage de stupéfiants. « Cet individu s’occupe manifestement et à sa manière de ce qui ne le regarde pas ! Je requiers 10 mois de prison ferme ! » déclare le procureur. Au final, il écope de cinq mois de prison ferme ajoutés à la révocation de son sursis de un mois et à 750 euros de dommages et intérêts.