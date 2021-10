Près de Caen, elle ne veut plus voir son fils et ne paye plus de pension alimentaire

En 2007, à Emieville, au sud-est de Caen (Calvados), un enfant nait au sein d'un couple. Mais en 2012, les parents se séparent. A la suite d'une enquête sociale, la résidence du petit garçon est fixée chez le père. Mais, très vite, la mère ne paie plus la pension alimentaire et n'exerce plus son droit d’hébergement.

"Je ne le vois plus, donc je ne paie plus"

"Je ne veux plus le voir, déclare-t-elle. Je ne le vois plus, donc je ne paie plus." La femme, âgée de 27 ans, a été jugée en son absence, le mercredi 4 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour abandon de famille. Le procureur constate : "Les cas d'abandon de famille sont très rares chez les femmes. L'enfant, aujourd'hui âgé de 9 ans, subit un grave préjudice moral, ainsi que son père, d’ailleurs, auquel s'ajoute un préjudice matériel. L'infraction est d'importance."

La prévenue est condamnée à 2 mois de prison avec sursis, à 1000 euros de dommages et intérêts et à 500 euros de frais de justice.