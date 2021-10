1500 objets d'art volés dans la Manche : un père et son fils mis en examen

Une cinquantaine de gendarmes ont été déployés lundi 2 mai 2016 au petit matin, dès 6 heures, dans la Manche et en région parisienne. Au total, douze perquisitions ont été réalisées dans cette vaste affaire de vols, qui porte sur des faits qui remontent à mars 2015 pour les plus anciens.

Préjudice supérieur à 200 000 euros

Cinq personnes ont été placées en garde à vue, dont les deux auteurs présumés de 62 vols ou tentatives, avec effraction, commis sur la côte ouest du département (Montmartin-sur-Mer, Bréhal, Agon-Coutainville, Villedieu-les-Poêles, Granville ).

Leur cible : des objets d'art principalement, et des objets à forte valeur ajoutée (tableaux, horloges, argenterie, bijoux, décorations militaires, armes de collection, bandes dessinées et véhicules miniatures). Ils auraient ainsi dérobé plus de 1500 objets d'art, pour un préjudice estimé à plus de 200 000 euros.

"Des hommes minutieux et consciencieux"

Les deux auteurs présumés, un père âgé de 56 ans et son fils âgé de 31 ans, originaires de la Manche, auraient reconnu 57 faits. Ils ont été placés en détention provisoire mercredi 4 mai en soirée. "Les deux hommes étaient minutieux dans leur façon de faire", comme le détaille Renaud Gaudeul le procureur de la République de Coutances :

Renaud Gaudeul Impossible de lire le son.

Des malfaiteurs consciencieux également, qui ne laissaient aucune trace :

Renaud Gaudeul Impossible de lire le son.

Un brocanteur soupçonné de recel

Les femmes des auteurs présumés ont été mises hors de cause. Un brocanteur de Granville est suspecté d'avoir acheté ces objets volés. Des faits qui se sont déroulés entre mars 2015 et le 13 avril dernier.

Les victimes ou familles des victimes de ces vols sont invitées à prendre contact avec la gendarmerie, pour identifier les biens volés par le biais de factures ou de photos.