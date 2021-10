Futsal : Hérouville Saint-Clair se prépare pour sa demi-finale de coupe de France

L’aventure continue pour le petit poucet Hérouville Saint-Clair. Seul club amateur encore en compétition, les partenaires de Samir Alla retrouveront encore une équipe pensionnaire de division 1 pour leur demi-finale de coupe de France. Garges Gibson, actuellement troisième du championnat de D1, s’annonce comme un adversaire redoutable pour les Hérouvillais qui se disent cependant prêts : « C’est un adversaire difficile, ils ont notamment cinq internationaux français mais nous serons prêts. On travaille pour ce match au quotidien, on espère pouvoir offrir une belle fête à nos supporters » confie le capitaine Samir Alla.

Un match à guichet fermé

En décidant de rester chez eux, dans le gymnase Allende, après avoir un temps pensait à se délocaliser au palais des sports de Caen, le club s’assure de jouer à guichet fermé et dans une ambiance électrique puisque le gymnase ne dispose que de 198 places. Un choix que le club justifie : « Evidement on comprend la déception des supporters qui ne pourront pas voir le match, mais le gymnase Allende c’est chez nous, c’est un gymnase que l’on connait par cœur, c’est ici qu’on a gagné nos matches. Et si le palais des sports offre plus de place en tribune, on préfère rester ici, dans notre ville à Hérouville ».

Les supporters sans billet pourront toutefois regarder le match en streaming et en direct via le partenaire du club Foot actu 14.

Pratique :

Hérouville Futsal – Garges Gibson

Samedi 14 mai

Gymnase Allende, à 16h