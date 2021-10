Antiterrorisme : des nouveaux fusils d'assaut pour la BAC de Rouen

Annoncés en octobre 2015 par le ministre de l'Intérieur lors de la présentation à Rouen du "Plan BAC-PSIG", une douzaine de nouveaux fusils d'assaut HK-G36 ont été reçus par les hommes et femmes des brigades anti-criminalité de Rouen/Elbeuf, Le Havre et Dieppe.

De fabrication allemande, ces fusils équipaient jusqu'alors les unités d'élite de la Police et de la Gendarmerie, comme le RAID et le GIGN. D'autres équipements ont également été livrés aux unités seinomarines de la police au cours du mois d'avril, parmi lesquels des casques pare-balles lourds, des bâtons télescopiques de protection (plus simple à porter et plus facilement dissimulable que les traditionnelles matraques), ainsi que six nouveaux véhicules banalisés d'intervention.

Policiers et gendarmes : primo-intervenants

Ce renforcement d'équipements s'inscrit également dans le cadre du nouveau Schéma national d'intervention (SNI) présenté en avril par le ministre. Il prévoit qu'en cas de crise majeure, les unités intermédiaires que sont les BAC en zone police, et les PSIG en zone gendarmerie, interviennent en premier (dans un délai maximum de 20 minutes) pour contenir voire supprimer la menace, avant l'arrivée des unités d'élites.

Des personnels formés

Pour être autorisé à porter et utiliser cette nouvelle arme, la centaine de personnels de la BAC76 est en cours d'habilitation. La formation, qui s'étale sur une journée, comporte une partie théorique dispensée à l'Hôtel de Police, et une partie pratique qui se déroule dans des stands de tir partenaires au cœur des agglomérations rouennaise et havraise. Tous les personnels devraient être formés pour la fin du mois de juin. D'autres fonctionnaires de la Compagnie départementale d'intervention (CDI) recevront également la formation pour prêter renfort à leurs collègues de la BAC en cas de besoin.