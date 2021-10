L'Agenda en Normandie : vendredi 6 mai

MANCHE

Tout ce week-end, rendez-vous à Lessay pour les portes ouvertes de l'espace des sports mécaniques. Des démonstrations seront organisées, l'occasion de découvrir l'école de parachutisme, les clubs d'ULM et d'aviation ou encore de prendre vos premières leçons de pilotages de karting.

Samedi, c'est la folie des années 80 à Saint-James. Concert avec Cookie Dingler, Début de Soirée et Jean-Pierre Mader. C'est ce samedi à 21h30 à l'Espace le Conquérant de Saint-James. Les places assises sont à 21€. Retrouvez plus d'infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 3ème édition du Normandy Beach Yoga à Juno Beach, la plage de Courseulles-sur-Mer. Les inscriptions sont possibles dès maintenant ICI A noter qu'un ciné-débat sera organisé vendredi soir à 20h30 au cinéma de Courseulles autour du film "Mustang".

La ville de Vire organise sa traditionnelle foire des rogations. Une fête foraine s'installe place du château avec quarantaine de manèges pour petits et grands. Samedi, un feu d'artifice à l'écluse est prévu et dimanche une braderie, un vide-greniers et des animations sont attendues.

L'association Bény Sk8 organise la 3ème édition du Bény-Bocage Bowl Skate Camp. Un conteste de skate est attendu ce samedi, des concerts sont également prévus. Les enfants seront également à l'honneur avec une aire de jeux. L'entrée est gratuite. Plus d'infos sur la page Facebook Bény Sk8.

ORNE

Ce vendredi, le club de pétanque de Vimoutiers organise un concours en doublette «challenge José Pinho». C'est ouvert à tous. Rendez-vous, ce vendredi, à partir de 18h sur le bouloudrome de Vimoutiers. C'est 6€ par équipe, les inscriptions se feront sur place. Les infos ICI

Dimanche, des courses de galop, de plat et d'obstacles sont organisées à l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. Des animations pour les enfants et un marché du terroir sont également prévues tout au long de l'après-midi. Retrouvez toutes les infos ICI