La Normandie sous le soleil pour le week-end de l'Ascension

Dès ce jeudi 5 mai, le soleil sera au rendez-vous partout dans la région, selon Meteo France. Les températures seront agréables dès le matin, avec 13° à Cherbourg et 14° dans la partie sud de la région, comme dans l'Orne ou l'Eure. Il fera plus doux encore dans l'après-midi, avec jusqu'à 21° dans le sud Manche. C'est toujours à Cherbourg qu'il fera le plus frais avec 16° à prévoir.

Dégradations dimanche

La tendance se confirmera vendredi, avant une légère dégradation attendue samedi. Des averses sont annoncés par Météo France, dans l'Eure et l'Orne, avec quelques nuages dans le reste de la région. Dimanche, les températures grimperont pour atteindre 20° à Cherbourg ou Dieppe, 21° à Bayeux, Saint-Lô et Rouen, 22° à Caen, Granville et Evreux, avec quelques orages localisés en soirée.