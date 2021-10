Voile : Claire Pruvot, du Calvados, prépare la Solitaire du Figaro

Soutenue par le département du Calvados et la chambre de commerce et d’industrie de Caen, la navigatrice Claire Pruvot s’engage pour une quatrième Solitaire du Figaro, qui aura lieu du 19 juin au 10 juillet 2016.

Après des déboires techniques et quelques soucis de santé lors des précédentes éditions, elle se sent prête pour cette session 2016. « Mon objectif, c’est de bien gérer les quatre étapes. La course du Figaro est très exigeante sur le plan physique, cette année le parcours et assez difficile donc finir sans pépins est un premier objectif."

Derniers préparatifs

Cependant, la navigatrice ne cache pas non plus sa volonté de « jouer la première place féminine » dans cette course mixte. « C'est le mental qui va faire la différence ». En préparation depuis le mois de janvier au Pôle Finistère Course au Large, il reste encore un peu de temps à la navigatrice et son équipe pour régler les derniers préparatifs. « Je suis en milieu de préparation, j’ai encore quelques réglages à faire, notamment avec mes nouvelles voiles ». Seul point noir, à un mois et demi du départ de la course, Claire Pruvot n’a toujours pas bouclé son budget.