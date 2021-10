Radiohead de retour avec "Burn The witch" après une disparition de deux jours

Dimanche 1er mai, les comptes Twitter, Facebook et site Internet officiel de Radiohead ont été totalement vidés de l'ensemble de leurs contenus.

Disparition mystérieuse de Radiohead

Les fans ont très vite compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Pas un mot de Radiohead depuis l'orchestration de sa mystérieuse disparition de la toile.

Un nouveau single pour Radiohead

En fin d'après-midi, mardi 3 mai 2016, Radiohead dévoile sans commentaire un nouveau single et un nouveau clip "Burn The witch" (Brûler la sorcière). Peut être un début d'explication à la politique de la terre brûlé opérée depuis dimanche sur le web... de quoi enflamer les réseaux et les fans.