A l'Avant Garde caennaise, le dynamisme n'a pas d'âge

En envoyant deux représentants aux Championnats du Monde vétérans (Fabrice Marie et Grégory Mendiburu, 7èmes de leur catégorie) et en obtenant un titre de championne de France militaire avec Angélique Duriez, le judo a encore fait honneur à l'Avant-Garde Caennaise en ce mois de juin. À l'image de sa section la plus compétitive, régulière pourvoyeuse de médailles sur la scène nationale, le plus premier club omnisports de l'agglomération caennaise affiche son dynamisme du haut de ses 108 printemps.

Avec 1 650 adhérents répartis dans près de vingt disciplines, l'AG Caen est une place forte du sport local. La clé du succès ? Le sérieux et l'innovation, d'après son secrétaire général Denis Le Thorel. « On a la réputation d'être un club bien structuré, aux épaules solides. On s'attache à avoir des entraîneurs de qualité. Et puis, malgré notre grand âge, on cherche toujours à apporter de nouvelles choses. » L'ouverture de la section féminine de football il y a trois ans en constitue un bon exemple, elle qui rassemblera six équipes à la rentrée prochaine. Là comme ailleurs au club, l'accent est mis sur « le sport pour tous ». Loisir ou compétition, l'AGC « ne veut pas privilégier une pratique par rapport à une autre ».