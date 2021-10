Immobilier : le marché tend à se stabiliser dans l'agglomération de Caen

Les chiffres sont là pour le confirmer. Le volume de biens immobiliers qui ont trouvé preneurs sur la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, a fait un bon de 20% à Caen (Calvados). Le marché tend à l'équilibre, offre et demande semblant être plus en phase que ces dernières années. "Du coup, au niveau des prix, les baisses sont moins significatives qu'en 2014, explique Maître Nicolas Vielpeau de la Chambre des notaires de Normandie. Le marché se stabilise."

Le neuf a le vent en poupe

Avec un prix moyen de 3 100 €/m2 à Caen, en hausse d'1'8%, et de 2 900 €/m2 (-3%) dans le reste de l'agglomération, le neuf a le vent en poupe. Les ventes sont au rendez-vous. "Les taux d'emprunt qui restent très bas, le prêt à taux zéro + et le dispositif Pinel qui s'est stabilisé, ne sont pas étrangers à la reprise." Mais pour l'heure, dans l'ancien, les prix tirent encore vers le bas. "Pour les appartements, il faut compter -5% sur un an à Caen comme dans le reste du département, et -6% dans l'agglomération. Pour ce qui est des maisons, toujours dans l'ancien, les prix connaissent un recul plus léger : -2% sur Caen, -1,6% sur l'agglomération."

Disparités nombreuses

A Caen, certains quartiers ont connu une année délicate, comme à Saint-Gilles (-14,8%, logement collectif). Sur l'ensemble du territoire, les disparités ne manquent pas. A Caen la mer, certaines zones se trouvent dans une situation plus délicate comme à Ifs (-13%), ou plus loin à Luc-sur-Mer (-12%), alors que le secteur de Caen Nord repart à la hausse (2 à 3%). "Dans l'ensemble, l'agglomération de Caen s'en sort bien, grâce à une attractivité qui demeure. Moins on s'éloigne, moins les baisses sont importantes." Certaines communes rebondissent à l'image de Lion-sur-Mer (+8% pour les appartements dans l'ancien).