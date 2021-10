Course poursuite près de Rouen. Il abandonne sa voiture et chute sur une barrière

Dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai, vers 2h20, les policiers de Rouen (Seine-Maritime) aperçoivent une voiture qui circule avec les feux éteints à l’exception des anti-brouillards, avenue du Commandant Bicheray, entre Rouen et Canteleu. Ils décident de faire demi-tour pour la suivre. À la vue des policiers, la Renault Laguna prend la fuite.

Rapidement, les policiers perdent le véhicule de vue et annoncent son signalement par radio aux autres unités à proximité. Quelques minutes plus tard, à Canteleu, une autre patrouille repère le véhicule. Ils décident immédiatement de procéder au contrôle et allument gyrophares et sirène. Une action qui a pour effet de de faire fuir une nouvelle fois la Laguna, cette fois, tous feux éteints et à grande vitesse. Les policiers parviennent à suivre le véhicule dans la nuit.



Ils foncent sur la voiture de Police

Après plusieurs minutes de course-poursuite, les fuyards empruntent la place d'Armes de Canteleu en contre-sens. En face, arrive la patrouille de police qui les avait repérés en premier lieu. La Laguna, qui avait quelque peu ralenti en arrivant sur la place, se met alors à ré-accélérer en fonçant droit sur les policiers qui réussissent à éviter le choc frontal de justesse.

Le gymkhana se poursuit encore de longues minutes, la Laguna prenant tous les risques jusqu'à rouler sur les trottoirs et voies piétonnes pour au final se retrouver coincée avenue de Versailles. Le conducteur du véhicule, âgé de 22 ans, abandonne alors la voiture et ses passagers pour poursuivre sa fuite à pied. Mais, en tentant de franchir une barrière de chantier, il chute et les policiers l'interpellent. Les deux autres passagers de la voiture, un homme âgé de 20 ans et sa compagne âgée de 18 ans, sont également interpellés.

Ramenés à l'Hôtel de Police et placés en garde à vue, l'audition révélera que les deux hommes s'étaient échangés le volant après le premier refus d'obtempérer. Tous étaient alcoolisés.

Le conducteur initial et son "conducteur suppléant" sont poursuivis pour refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et violences volontaires avec arme par destination.