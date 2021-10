Beyoncé première artiste à placer 6 albums directement n°1 au classement Billboard

D'après Billboard, il s'agit de la meilleure vente d'albums sur sept jours de 2016. Avec 600.000 copies de "Views", dernier album disponible depuis vendredi, vendues en un jour, le rappeur Drake devrait s'occtroyer prochainement ce record.

"Dangerously in Love" (2003), "B'Day" (2006), "I am... Sacha Fierce" (2008), "4" (2011), "Beyoncé" (2013) et "Lemonade" (2016), les six opus studio de la chanteuse ont tous fait leur entrée au classement directement en première position.

"The Very Best of Prince" se retrouve, lui, rétrogradé à la deuxième place.