Football: excellente opération pour Quevilly Rouen Métropole

C'est donc une excellente opération pour le club de l'agglomération rouennaise qui relègue ses deux plus proches concurrents à respectivement cinq et six points au classement.

Et les joueurs de Manu Da Costa se sont mis à l'abri dès la 4ème minute de jeu par Medhy Guezoui qui inscrit son premier but de la soirée. Après la demi-heure de jeu, Nicolas Barthelémy doit sortir sur blessure et il est remplacé par Matthieu Géran qui se met immédiatement en évidence. Après un débordement côté gauche, il adresse un centre à ras de terre à l'entrée de la surface pour Jean-Paul Mendy qui d'un plat du pied inscrit le deuxième but de la rencontre.

Le triplé de Guezoui

Au retour de la pause, le défenseur de Poissy Fofana est expulsé pour un tacle à retardement sur Romain Basque et les Rouges et Jaunes vont continuer de dominer cette rencontre en inscrivant un troisième but à l'heure de jeu de nouveau par Medhy Guezoui sur un ballon repoussé par le gardien francilien après une frappe de Géran (3-0).

Il faut à peine plus de quatre minutes pour voir Medhy Guezoui inscrire un triplé sur un ballon en profondeur repris en demi-volée. A 4-0, les Franciliens vont sauver l'honneur à l'entrée du dernier quart d'heure sur une tête mal jugée par le gardien Dan Delaunay.

A 4-1, les joueurs de Manu Da Costa frappent un grand coup et enchaînent avec une neuvième victoire consécutive en championnat.

Prochaine journée pour QRM samedi 7 mai avec la réception de Wasquehal.