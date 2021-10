Foire : les 4 Jours de l'Aigle débutent ce soir

19h45 ce mercredi soir : le départ de la course cycliste des 4 Jours donnera aussi le départ de quatre jours de fête et d’animations, avec en point d'orgue la venue du célèbre animateur télé Stéphane Plaza.

Le thème retenu pour cette cinquante neuvième édition est celui du Canada, peut-être un peu trop discret, mais illustré avec la présence d'un sculpteur sur bois, de repas canadiens, et la présence des Muséales de Tourouvre.

La manifestation s'articule autour de la fête foraine en plain centre-ville, avec plus d'une centaine de forains. Et avec la foire commerciale au hall du Gru avec cette année quelques cent dix exposants, véritable renouveau en terme de leur fréquentation de la foire. On n’oubliera pas la chaumière du cervelas, véritable institution aiglonne durant ces « 4 Jours ».

Côté nouveautés : une présentation-vente de bovins, initiation et tournoi de Trollball et toujours un feu d'artifice, un concert de la chorale, et la remise des prix du concours de cervelas aiglon.

Pour Véronique Louwagie, députée-maire, cette foire se présente bien