La Fête du cinéma, il ne reste que quelques jours !

Vous achetez une première place au tarif normal et les autres films sont à 3 euros jusqu'à vendredi !

Voici notre sélection:

Cette fois le robot Shockwave est le grand méchant de 'Transformers 3 : La Face cachée de la Lune', en 3D dans les salles équipées



Sorti le 1er juin, 'X-Men : Le Commencement' raconte les premiers exploits des mutan



Ducobu ne se gêne pas et assume son statut de tricheur depuis le 22 juin avec Elie Semoun



Les héros de 'Very Bad Trip' reviennent, tourmentés entre autres par un singe facétieux dans une suite sortie le 25 mai



Michelle Williams et Ryan Gosling cherchant à sauver leur couple dans 'Blue Valentine', à l'affiche depuis le 15 juin



'Balada Triste', le dernier OVNI d'Alex de la Iglesia, est attendu en salles le 22 juin

Sami Bouajila, un innoncent en prison dans 'Omar m'a tuer' depuis le 22 juin



Matthew McConaughey se mesure à Ryan Phillippe dans 'La Défense Lincoln' (sortie le 25 mai)



Baroud d'honneur pour 'The Tree of Lilfe' présenté à Cannes et sorti le 17 mai avec Bradd Pitt



La drôle de famille du film 'Les Tuches' en salle dès vendredi avec Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouvre, le dernier film du normand Olivier Baroux