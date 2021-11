Les diasporas celtiques seront à l’honneur du Festival Interceltique de Lorient (Morbihan), qui fêtera son 41e anniversaire du 5 au 14 août. Evènement de référence de la culture bretonne, ce rendez-vous annuel accueille, depuis sa création en 1971, des milliers d’artistes venus d’Ecosse, d’Irlande, du Pays de Galles, de Galice, d’Asturies, d’Australie ou même du Canada. Du côté des concerts, le festival accueillera Texas, The Chieftains, Luz Casal, Tri Yann, Hugues Aufray, Hevia, Denez Prigent, The Waterboys ou encore T With The Maggies.



Au total, 4.500 chanteurs, musiciens et danseurs sont attendus à Lorient qui prévoit également près de 800.000 festivaliers pendant 10 jours.



Parmi les évènements importants, le festival accueillera notamment le 61e championnat des bagadoù, samedi 6 août au stade du Moustoir. Les Nuits Interceltiques se dérouleront les samedi 6, dimanche 7, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 août. Véritables vitrines du festival, elles rassemblent des centaines de musiciens, choristes, danseurs dans un décor de vidéos et pyrotechnie. Ce spectacle sera retransmis sur France 3 dimanche 28 août à 20h35.



Enfin, très attendue par les fidèles du festival, la Grande parade des nations celtes aura lieu dimanche 7 août dans les rues de Lorient. Elle mêlera 3.000 danseurs, chanteurs et musiciens. L'évènement sera également diffusé dimanche 7 août à 15 h sur France 3.



Fondé en 1971, ce rendez-vous annuel des musiques et cultures celtiques est l'une des plus importantes manifestations culturelles européennes en terme de fréquentation. En 2010, la 40e édition des Interceltiques de Lorient a enregistré un fréquentation record, avec 800.000 festivaliers.



41ème Festival Interceltique de Lorient

Du 5 au 14 août 2011

A Lorient (Morbihan)

Tarifs : différents suivant les spectacles

Site : www.festival-interceltique.com