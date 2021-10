CAEN-BASTIA (0-0) : Malherbe n'a pas trouvé la clé

Que la rencontre commençait bien avec une superbe reprise de volée de Julien Féret à l'entrée de la surface de réparation, dès la première minute de jeu. Mais Jean-Louis Leca se couchait parfaitement. Il fallait quelques minutes plus tard une nouvelle belle parade du portier corse pour sauver son camp sur une lourde frappe de Jeff Louis. Derrière Caen peinait à se créer de nouvelles grosses occasions. Il en était de même en deuxième mi-temps, même s'il y avait du mieux dans le dernier quart d'heure. Avant, Ronny Rodelin s'était retrouvé seul face au but mais sa frappe n'avait pas attraper le cadre. Il ne faut pas n'ont plus oublier de mentionner deux contre bastiais sans un arrêt de Rémy Vercoutre sur sa ligne en première mi-temps, puis un poteau bien heureux. Caen glisse ce soir à la dixième place.