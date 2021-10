Sotchi (Russie) (AFP). GP de Russie: Nico Rosberg en pole pour la 23 fois

Sebastian Vettel (Ferrari) a signé le 2e chrono des qualifications, mais il s'élancera de la 7e position, ayant été pénalisé de 5 places sur la grille pour un changement de boîte de vitesses.

Lewis Hamilton (Mercedes), victime d'une nouvelle d'une panne moteur comme en Chine, n'a pas participé à la Q3.

A Shanghai, il n'avait pas participé du tout aux qualifications et s'était élancé de la dernière position.

A Sotchi, il s'est hissé en Q3 mais n'a pas pu signer le moindre temps lors de cette phase, ce qui le place a priori en 10e position sur la grille. Mais si Mercedes doit changer le moteur de sa monoplace, il sera relégué de nouveau en fond de grille.

Rosberg, parti de la pole lors du GP de Chine qu'il a ensuite gagné il y a quinze jours, a nettement dominé le plateau samedi, repoussant Vettel à 7/10es et Bottas à plus d'une seconde.

Avec les menaces Hamilton et Vettel reléguées plus loin sur la grille et les Ferrari finalement moins proches qu'attendu, Rosberg s'attend à une course "plus facile" que prévu même s'il rappelle qu'un GP "n'est jamais facile".