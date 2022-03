Le normand Tiers Monde sort son nouvel album

Tiers Monde est un rappeur qui vient du Havre. Il a participé à plusieurs projets collectifs (La boussole et Bouchées doubles). Mais c'est en solo qu'il rappe depuis 2012.

Il a sorti une mixtape en 2012 "Black to the future", un premier album en 2014 "Toby or not Toby" et maintenant "No Future". Ne vous méprenez pas, ce n'est pas de la musique punk mais bien le rap qui anime Tiers Monde. Un rap "classique", aux sujets sérieux et avec un phrasé minutieux. Il a son propore gimmick qu'il répéte: Molo Bolo!

"No Future" contient 13 titres et est disponible à la vente en format physique ou numérique à partir de 13.99€.

Dans ce nouvel alubm, vous pouvez écouter une chanson qui rend hommage à MC Solaar. Découvrez aussi Babel. Voici les 2 clips de ces titres: