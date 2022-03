Très bonne nouvelle en cette fin avril! Rihanna et Calvin Harris avaient déjà collaboré ensemble pour "We found love", le plus grand succès de ventes de singles de la chanteuse (plus de 14.5millions de ventes).

Ils ont enregistré très discrètement ce nouveau titre qui on l'espère leur attierera autant de succès. Il s'appelle "This is what you came for" et est disponible sur les plate-formes de téléchargement légal au prix de 1.29€. Calvin Harris nous en partage un extrait sur sa chaine youtube: