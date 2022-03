Economie sociale et solidaire : 10% de l'emploi salarié en Normandie

La branche a, à l'évidence, été épargnée et représente 10% de l'emploi salarié de la région (soit 117 000 postes).

Les raisons du succès ? "C'est un modèle qui met l'humain au cœur de sa démarche au travers d'une gestion éthique et responsable, une gouvernance démocratique et qui n'a pas pour seul objet le bénéfice", explique Rodolphe Joigne, directeur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Pour exemple, entre 2008 et 2013, l'emploi dans l'ESS a progressé de 6% en région quand, dans le même temps, dans le reste de l'économie, il a marqué un recul de 4,3%. "C'est modèle à contre-courant", souligne Daniel Brondel, directeur de l'INSEE Normandie. Mais qui fait ses preuves. "Dans 75% des cas, il s'agit d'associations, dans 16% de coopératives, dans 6% de mutuelles et dans 3% de fondations", présente Jérôme Marjda, chargée d'études à l'INSEE. Le bassin de Caen compte à lui seul près de 15 000 emplois liés à l'ESS.