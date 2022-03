Carpe Diem, rue Saint-Michel à Caen

Je m'installe en terrasse, à la faveur d'un rayon de soleil. Ce midi-là, le patron propose deux plats du jour (9,80€), une cuisse de canard confite ou un pavé de saumon à la cannelle, mais aussi des tartines (9,50€) ou une salade César (8,40€).

Bar le soir

Je choisis le poisson. Il est accompagné d'une fondue de poireaux, de quelques pommes de terre légèrement rissolées et de champignons fondants. Le mariage du saumon et de l'épice est un régal. Qui plus est avec un verre de vin blanc frais (3,60€). Pour poursuivre, il m'est proposé un gâteau aux pommes et aux noix, une mousse au chocolat blanc et à la noix de coco ou un tiramisu. Les lecteurs assidus savent que cette dernière option est mon péché mignon. Ce qui me rend d'autant plus exigeante ! Mais honnêtement, il n'y a rien à redire. C'est réussi. Avec un café, je règle une note de 18,10€.

Le soir, Carpe Diem se "transforme" en bar et propose notamment à ses clients des tapas et des planches, ainsi qu'une sélection de whiskys du monde. À découvrir avec modération naturellement !

Pratique. Carpe Diem 51 rue Saint-Michel à Caen. Tél. 02 50 10 68 19.