Polyfollia donne le "la" en Normandie

Des choeurs mixtes, d’enfants, des ensembles vocaux de parfois plus de quarante chanteurs venus du monde entier viendront donner le « la » de ce début de saison en Normandie. Le gratin des ensembles vocaux internationaux interprèteront un répertoire traditionnel, contemporain, nordique, slave et même pop et humoristique. Une programmation d’excellence à découvrir d’urgence !

Pratique. Lundi 4 juillet à l’église Saint-Quentin de Luc-sur-mer à 18h30, mardi 5 juillet à l’église d’Évrecy à 20h, jeudi 7 juillet à l’église de Vieux Pont-en-Auge à 20h30, samedi 9 juillet à l’église de Bretteville-sur-Laize à 19h30.

Infos et tout le programme : www.polyfollia.org