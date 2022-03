"Le conseil d'administration de Conforama confirme que sa troisième offre relevée à 160 pence pour chaque action Darty est définitive et ne sera pas relevée", indique le groupe dans un communiqué en soulignant qu'une offre plus élevée "ne créerait plus suffisamment de valeur pour les actionnaires, salariés et parties prenantes de Steinhoff", sa maison-mère sud-africaine.