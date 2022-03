Les bébés Evian sont de retour dans une nouvelle publicité

La marque de Danone a dévoilé sa nouvelle campagne publicitaire, réalisée par l'agence BETC.Tourné sur une plage sud-africaine, avec en fond sonore "Kokomo" des Beach Boys revisité par Lilly Wood and The Prick, le spot met en scène un surfeur sauvé de la noyade par des mini surfeurs après une chute. Il ouvre les yeux entouré de bébés qui se confrontent aux vagues, se détendent sous un parasol et jouent de la musique.