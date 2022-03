Caen. Ivre au volant d'une voiturette, il prend le rond-point à contresens

Interpellé, le conducteur montre des signes d'ivresse manifeste. Il tient des propos incompréhensibles, sa tenue est désordonnée et il porte même des traces d'urine sur son pantalon. Après sa garde à vue, dégrisé, il raconte : « Je reconnais que j'avais bu parce que j'étais content. J'avais rendez-vous avec une prostituée alors j'étais pressé d'arriver. Vous m’embêtez, moi, mais l'attentat de Paris, c'était pire ! J'ai déjà plus de permis à cause de l'alcool ! J'étais bourré, oui ! Mais pas en infraction ! »

Le sexagénaire a comparu mardi 26 avril devant le Tribunal de grande instance de Caen pour conduite d'un véhicule sous l'empire de l'alcool et pour contournement d'un rond-point par la gauche. Son casier judiciaire comporte cinq mentions, toutes dues à l'alcool. Malgré un mois de soins à Vire, il ne semble pas guéri de sa dépendance. « Vous mettez en danger la vie d'autrui et la vôtre ! », s'emporte le président. Il écope de six mois de prison avec sursis, de 600 euros d'amende et de 18 mois d'interdiction de conduire sa voiturette.