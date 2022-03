La visite du Belem en escale à Rouen (GALERIE PHOTOS)

L'ouverture au public est prévue pour 10h, mais déjà une centaine de personnes attendent sur le quai.

Le Belem a été constuit au XIXe siècle et est le plus anciens trois-mâts d'europe, le second plus grand voilier de France.

Depuis 1980, c'est un navire-école qui accueille 1200 stagiaires par an. "Nous avons un très bon taux de retour, annonce Michel Péry, commandant du Belem depuis 24 ans, les stagiaires reviennent souvent naviguer avec nous".

C'est le cas de Guillaume, 33 ans qui a déjà participé à six stages depuis 2012 : "Ici,on fait de tout. On apprend même à lustrer les cuivres !" nous dit-il avec un grand sourire.

Aujourd'hui, Guillaume est revenu comme bénévole pour accueillir et guider le public venu nombreux. Le Belem repart le 25 avril au matin pour quatre jours de navigation vers Boulogne-sur-mer.