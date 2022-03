Jazz. La nouvelle génération rend hommage à Chet Baker

Qu'il est bon, comme pour "Autour de Nina", d'entendre des jeunes musiciens et chanteurs interpréter et réinventer des standards du jazz.

Chet abolit les frontières

La figure de Chet Baker aide certainement, à abolir les frontières, un temps, entre les étiquettes et les bacs.

Réalisé par Clément Ducol, nous retrouvons dans l'album Bojan Z (piano), Cyril Atef (batterie), Christophe Minck (basse) et Pierre-François Dufour (batterie/violoncelle). Et à la trompette : Stéphane Belmondo, qui l’a côtoyé, Erik Truffaz et Alex Tassel qu’il a inspiré, Airelle Besson et Luca Aquino et … Benjamin Biolay qui dévoile son talent de trompettiste sur le titre sur Moon & Sand.

Y'a de la voix

Côté chanteurs, les jolies voix de Yael Naim, Camélia Jordana, Elodie Frégé, Charles Pasi, José James, Hugh Coltman, Sandra Nkaké, ...

Charles Pasi – It Could Happen To You

Elodie Frégé & Alex Tassel – But Not For Me

Camélia Jordana & Erik Truffaz – The Thrill Is Gone