L'Agenda en Normandie : lundi 25 avril

MANCHE

Mercredi, l'Office de Tourisme d'Agon-Coutainville propose une journée bien-être à l'école de voile. Au programme : yoga, marche aquatique, relaxation. Vous pourrez profiter d'un modelage du visage ou d'une séance de réflexologie plantaire. Vous aurez la possibilité de participer à plusieurs ateliers.

A partir de vendredi et jusqu'à dimanche, rendez-vous sur le port Chantereyne à Cherbourg-en-Cotentin pour la 5ème édition du salon nautique et de la plaisance. Un événement célébrant le nautisme pour petits passionnés et grands rêveurs. Le salon sera ouvert de 10h à 19h les 3 jours. Les infos ICI

CALVADOS

Mardi, l'équipe de France de patinage artistique sera en tournée à la patinoire de Caen. Venez assister au gala des patineurs avec Brian Joubert et Florent Amodio notamment. C'est ce mardi à 20h. L'entrée est à 30€ et c'est 25€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Jeudi, c'est la nuit du jeu au Cargö à Caen. Au programme : jeux de société, jeux de rôles, jeux grandeur nature. A l'occasion de l'année Guillaume le Conquérant, cette 4ème édition aura une thématique médiévale. Venez costumés. C'est ce jeudi au Cargö de 20h à 2h du matin.

ORNE

Mardi, un forum des métiers, de la formation et de l'emploi est organisé à Vimoutiers. Au programme : rencontres, job dating et conférences. Rendez-vous, ce mardi, de 9h à 13h au Hall du Pays d'Auge. L'entrée est gratuite.

Vendredi, le centre aquatique Alencéa à Alençon vous propose une soirée zen. Les étudiants de l'école de kiné offrent un massage détente et vous pourrez profiter de multiples bougies pour vous détendre.Rendez-vous ce vendredi de 20h à 21h45. Les infos ICI

Samedi, l'hippodrome d'Argentan accueille la 1ère étape du challenge de trot à grande vitesse. Lors de cette réunion le prix du Quai des Arts sera décerné. La ville d’Argentan mettra à disposition la calèche de la ville auprès des personnes souhaitant se rendre à cette rencontre hippique.