Réunion du G6 normand à Alençon

Ce G6 a pour vocation d'articuler une vision d'ensemble sur le territoire normand. Après des années sans investissement régional, nos départements veulent réaliser une bonne coordination, a souligné le président manchois Philippe Bas.

Une couche en moins sur le « millefeuille territorial »

A partir du premier janvier prochain, région et départements ne financeront plus les projets structurants via les Pays, mais par les communautés de communes, et autres intercommunalités. « Le législateur avait inventé une couche de plus, pour nous c'est une couche qu'on va supprimer », a expliqué Hervé Morin.

Avancer rapidement

Les présidents des départements et de région ont insisté sur leur volonté d'avancer vite : un groupe de travail a par exemple été acté concernant le développement économique, un dossier porté par le président de l'Eure Sébastien Lecornu. Il rendra ses conclusions avant l'été. Même chose pour l'agriculture et pour le tourisme.

Prochain G6 en juillet à Caen

Autre dossier, celui-là porté par le président de Seine Maritime Pascal Martin, concernant le logement et l'habitat. Les nouvelles mesures devraient être annoncées dès le prochain G6, qui se tiendra le 11 juillet à Caen.

Le groupement de commandes est acté

Cette réunion alençonnaise s'est achevée par la création d'un groupement de commandes, pour toutes les fournitures des cinq départements et de la région. Avec à terme plusieurs dizaines de millions d'euros d'économies, par exemple sur le montant du chauffage des collèges et des lycées.

Hervé Morin, président de la région Normandie