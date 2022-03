'Hérouville Saint-Clair. Trois mois de prison avec sursis pour les voleurs complices

Dans le même temps, un autre Géorgien, âgé de 24 ans, est appréhendé pour les mêmes faits au même endroit. Ils comparaissaient tous les deux jeudi 21 avril devant le Tribunal de grande instance de Caen pour vols.

« On n'était pas ensemble dans le magasin. D'ailleurs, on ne se connait pas », affirme le plus âgé. Mais au visionnage de la vidéosurveillance, on voit bien les deux individus au rayon puériculture : l'un charge une poussette dans un caddie, l'autre cache des objets dans la poussette et dans son blouson (enceintes, haut-parleurs, câbles de chargeur, Ipad)

Le petit manège dure ainsi plusieurs minutes. L'un dégrade des emballages, l'autre fait le guet en tentant de dissimuler son comparse. « Les agents de sécurité avaient donc la berlue ? », s'étonne le président. « Beaucoup de boites étaient déjà dégradées, s'obstine le plus âgé, j'ai juste regardé ce qu'il y avait dedans. »

« Vous pourriez être interdits de territoire »

Ce dernier, soigné en France, perçoit une pension pour handicapé mais son titre de séjour arrive bientôt à expiration. Quant au plus jeune, il est en situation irrégulière. Il reconnaît avoir volé pour acheter des couches à son bébé. L'autre admet également certains larcins. Tout deux sont hébergés par le 115. « Vous étiez donc bien complices, constate le président la France vous accueille généreusement, vous pourriez être interdits de territoire. »

Ils écopent chacun de trois mois de prison avec sursis et doivent régler 353 euros d'indemnités.