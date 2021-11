Caen : il part en prison avant de voir naître son fils

Thomas, qui de son côté venait de “vider” une bouteille de Whisky ne vit qu’une solution : voler une voiture. Le délit fut alors commis quelques instants plus tard dans le quartier du Jardin des plantes. Mais, au lieu de rentrer directement, Thomas se laissa tenter par l’invitation de copains qui lui proposèrent de faire un “petit gymkhana” du côté de la Folie Couvrechef. Compte tenu de l’état d’ébriété du conducteur, la voiture heurta un mur, arracha un arbre, et finit aussi par heurter des poubelles. Réalisant que, sans permis, et avec ses quatre mentions au casier judiciaire, “il risquait de prendre cher”, Thomas ne vit alors qu’une seule issue à cette histoire : effacer ses empreintes en incendiant la voiture.

Un CDI l’attendait

Vite retrouvé, il se retrouva en comparution immédiate le lundi 27 juin, la veille de signer un CDI, après une période d’essai satisfaisante.

À l’audience, on apprend que ce jeune homme de 22 ans a commencé à toucher à l’alcool dès l’âge de 12 ans, et qu’il a du mal à trouver sa place au milieu d’une fratrie de six enfants. Il fut notamment constamment sous la menace d’être “jeter dehors” par sa mère. Ses efforts d’intégration vantés par son avocat ne lui seront d’aucune utilité.

Thomas Servain a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen à 30 mois d’emprisonnement dont quinze avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans. À quelques jours de voir son petit naître, il est parti directement pour la maison d’arrêt de Caen en sanglotant, ainsi que sa compagne, présente à l’audience.