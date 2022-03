Minneapolis (Etats-Unis) (AFP). L'hommage de sa ville à Prince, le "kid" de Minneapolis

Serrant en main une rose jaune, le guitariste Cleo Patricx, originaire de la capitale du Minnesota, tentait de se frayer un chemin dans la foule pour déposer sa fleur au mémorial improvisé au First Avenue et dire adieu "à l'un des grands" de la musique pop, natif de la ville.

"On a des gens qui viennent du monde entier, ça va être tout un weekend de célébration", dit le musicien, le regard dissimulé derrière des lunettes de soleil et étreignant sa petite amie venue, elle, avec un bouquet de roses.

"C'est dingue, magnifique, tout ça. Tous ces gens forment comme une union cosmique des âmes de Pourpre", dit-il en évoquant le génie de la funk et artiste aux multiples talents dont la mort brutale, jeudi à 57 ans, a provoqué une pluie d'hommages dans le monde.

"Vous pouvez sentir l'énergie, les vibrations, des gens magnifiques, des tas de gens à l'écoute de l'énergie, de la musique, des sons, de l'atmosphère."

Ceux qui ont réussi à se glisser à l'intérieur de la boite de nuit où Prince a lancé sa carrière dansent sur ses airs tandis que des images de la rock star, "une bête de scène", défilent sur un écran géant.

Les échos de la fête se propagent autour du pâté de maison où une queue d'admirateurs s'est formée.

Des jeunes femmes se sont mises sur leur trente-et-un, des hommes arborent un simple t-shirt violet ou une cravate de la même couleur. Quelques-uns sont venus avec des fleurs pourpres, référence au film semi-autobiographique de Prince, "Purple Rain", et surtout à sa bande originale, un disque écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires.

- 'Un gars du Minnesota' -

Des gens boivent des bières directement des cannettes, d'autres dégustent des verres de vin. L'odeur de la marijuana flotte dans l'air de cette nuit plutôt douce pour la saison dans cette région du nord des Etats-Unis.

La foule est bigarrée, mêlant jeunes et plus vieux, Noirs et Blancs, Asiatiques et femmes en hijab, tous fiers du "kid de Minneapolis" devenu une idole mondiale.

"On peut presque comparer ça à Michael Jackson", le grand rival de Prince, dit Rosemary Wentzell, une secrétaire juridique de 56 ans en savourant son vin rouge. "Mais il y a quelque chose en plus en matière de substance et de charme", ajoute-t-elle.

"C'était un vrai gars du Minnesota. Il a habité ici", se console-t-elle au milieu de la foule.

"Avec toutes ces histoires de terrorisme et ce qui se passe sur la scène politique américaine maintenant, ce rassemblement pour un homme"... poursuit-elle d'une voix qui se perd.

Peter Ivanov, un ingénieur de 24 ans, s'est lui aussi vêtu de pourpre et a fait plus d'une heure de queue dans l'espoir d'accéder à la fête.

"Prince est l'idole la plus emblématique du Minnesota de notre époque, pour être honnête - c'est pour cela que tout le monde est venu. Nous sommes ici pour célébrer non pas sa disparition mais celui qu'il était", dit-il.

Le jeune homme raconte avoir assisté à un spectacle de Prince et venir régulièrement au First Avenue écouter de nouveaux artistes.

"Cela montre ce qu'il représentait pour la communauté de Minnesota. Ce n'est pas seulement qu'il est une célébrité du Minnesota, c'est qu'il était un grand homme", poursuit-il.

Patrick Devine, 21 ans, qui travaille chez Honda mais joue de la basse et voudrait devenir chanteur, est un fan qui reprenait les chansons de Prince pour les spectacles du lycée. "Let's Go Crazy" est sa préférée.

En hommage à son idole, il a revêtu un veste pourpre à paillette, enfilé un pantalon psychédélique assorti et s'est glissé un bandeau fluo dans les cheveux.

"Je me suis juste demandé: 'qu'est ce que Prince porterait?' Voilà ce que ça a donné", dit-il en posant volontiers pour les photographes.