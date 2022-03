Washington (AFP). Mort de Prince: stupeur et émotion dans le monde

"Et tout d'un coup... le monde a perdu une part de sa magie. Repose en paix Prince! Merci de nous avoir tant donné", a tweeté la chanteuse Katy Perry, personnalité la plus suivie du réseau social Twitter.

Le président Barack Obama a salué la mémoire du chanteur, selon lui l'un des artistes les plus doués de son temps.

"Aujourd'hui le monde a perdu une icône créatrice", a déclaré M. Obama dans un communiqué. "Peu d'artistes ont influencé le son et la direction de la musique populaire, ou touché autant de gens de leur talent".

La superstar américaine de la pop, la chanteuse Madonna, a elle aussi encensé un "vrai visionnaire" qui a "changé le monde", se disant "effondrée" par sa mort sur Instagram, où elle a posté une photo d'elle avec Prince.

"Je suis profondément choqué d'apprendre la mort de Prince", chanteur au talent "infini", s'est attristé le chanteur britannique des Rolling Stones Mick Jagger, rendant hommage à "l'artiste révolutionnaire, le grand musicien, le compositeur, le merveilleux parolier, et l'étonnant guitariste".

Le "Kid de Minneapolis" a été l'un des plus grands musiciens des années 1980 et 1990 avec des tubes comme "Purple Rain", "Girls & Boys", "Kiss", mêlant riffs de guitare et rythmes funk.

Il a été, selon le shérif du comté de Carver, retrouvé inconscient dans un ascenseur des studios d'enregistrement situés dans sa résidence.

- 'parti trop tôt' -

La chanteuse canadienne Céline Dion a dit sur Twitter être "terriblement attristée par la bouleversante nouvelle... C'est vraiment une légende et il était un de mes héros".

"Repose en paix le roi Prince, merci de m'avoir inspiré pour devenir musicien et utiliser cet outil pour guérir les gens", a de son côté tweeté le chanteur Wyclef Jean.

Comme eux, plusieurs dizaines de chanteurs du monde entier ont offert leurs condoléances à l'un des plus grands musiciens pop de sa génération.

"Coeur brisé, repose en paix" a tweeté Johnny Halliday.

"Je ne peux pas y croire, je suis totalement choqué. Tant de magnifiques souvenirs, il va me manquer. #Prince", a par exemple réagi Lionel Richie.

Lenny Kravitz a tweeté avoir perdu son "frère de musique". "Mon ami... Celui qui m'a montré ce qui est possible à l'intérieur de moi".

Le producteur de légende Quincy Jones, notamment celui de Michael Jackson, a offert ses condoléances à Prince, "un vrai artiste dans tous les sens du terme, parti bien trop tôt".

"C'est un tel choc. C'est vraiment surréaliste. C'est tout simplement incroyable", a lancé sur la chaîne MSNBC la reine de la soul Aretha Franklin.

Le scénariste et réalisateur Spike Lee a également tweeté: "Mon frère me manque. Prince était un rigolo. Grand sens de l'humour".

- Contre l'industrie musicale -

Comme lui, de nombreuses célébrités du monde du cinéma ont salué Prince.

"Je suis effondré!! (...) Enorme perte pour nous tous! C'est un génie! Sans voix", a réagi Samuel L. Jackson.

Au-delà de la sphère des célébrités et d'Hollywood, de nombreux membres de la société américaine ont aussi partagé leurs souvenirs du chanteur.

"C'était un grand homme de scène. C'est un choc", a ainsi expliqué Larry King, journaliste et ancien interviewer star sur CNN.

"Je dirai juste que c'est un jour très triste dans le monde de la musique. (...) On se souviendra de lui longtemps. On dit que certaines personnes sont irremplaçables. Il n'y aura jamais un autre Prince", a-t-il relevé.

Homme politique connu notamment pour son engagement en faveur des droits civiques aux Etats-Unis, Al Sharpton a raconté sur la chaîne MSNBC que Prince le "questionnait beaucoup sur ce qui se passait dans la communauté (noire) et les problèmes de justice", soulignant toutefois qu'il se tenait à l'écart de la politique.

Prince, se souvient-il, n'avait pas peur non plus de lutter contre l'industrie musicale: "Il n'avait que faire de la controverse et de l'adversité".