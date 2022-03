Caen : la ville ressource de Damien Sargue

Son havre de paix. C'est ainsi que Damien Sargue aime à qualifier Caen, la ville qu'il l'a vu naître et grandir. À bientôt 35 ans, le chanteur, révélé par la comédie musicale Roméo et Juliette dans les années 2000, y revient régulièrement. "Tout un côté de ma famille vit toujours en Normandie", explique-t-il, notamment ses deux sœurs et son père. "C'est vraiment une ville chère à mon cœur."

Il incarne Aramis

Élève à l'école primaire Henri Brunet, il quitte Caen vers dix ans pour gagner la Côte Fleurie puis, pour les besoins de sa carrière, la capitale. Mais c'est bien là qu'il découvre le chant, "grâce à une école de variété". "J'y retourne assez souvent. Je m'y ressource." Aujourd'hui papa d'une petite fille de deux ans, Damien Sargue voit sa vie professionnelle franchir un cap lorsqu'il obtient d'être l'une des doublures de Patrick Fiori et Bruno Pelletier dans Notre-Dame de Paris. Quelques années après, la consécration lui vient de son rôle dans Roméo et Juliette. Une tournée, des centaines de représentations, jusqu'en Asie, et une image romanesque qui lui colle à la peau. Il s'essaie ensuite à une carrière solo, sans succès. Le Caennais évoque alors sa "traversée du désert" jusqu'à ce qu'il décroche un nouveau rôle. Celui d'Aramis, dans le spectacle musical Les 3 Mousquetaires, actuellement en promotion. "Nous commençons les répétitions le 25 juillet, avant la tournée." Qu'on se le dise. Revoilà Damien Sargue sur le devant de la scène.

Pratique. Les 3 Mousquetaires au Zénith de Caen, le 11 février 2017.