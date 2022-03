Alzheimer : en matière d'hébergement, l'offre est aujourd'hui plurielle à Caen

L'offre d'accueil sur Caen est-elle suffisante pour les malades d'Alzheimer ?

"Tout dépend de quelle sorte d'accueil on parle. Il y a eu d'énormes progrès en matière d'hébergement permanent. À un moment donné, au fil de l'évolution de la maladie, cela devient la moins mauvaise solution. Tous les nouveaux établissements qui voient le jour aujourd'hui ont une unité spécialisée, avec un environnement protégé." (NDLR : c'est le cas du pôle gérontologique qui ouvre dans le quartier de la Guérinière à Caen lundi 25 avril. L'établissement compte un total de 110 lits dont 30 réservés pour les malades d'Alzheimer.)

Et pour les autres formes d'accueil ?

"C'est discutable. En matière d'hébergement temporaire, quelques semaines par exemple pour permettre à l'aidant de souffler, il y a officiellement des places. Sur le papier. Mais l'accueil temporaire se transforme en réalité souvent en accueil définitif. Mieux vaut un lit occupé que vide pour un établissement. Indéniablement, il y a donc un aspect rentabilité."

Et l'accueil de jour ?

"C'est une excellente réponse à la maladie. Cela permet au malade de sortir de chez lui, de se trouver dans un environnement adapté et aussi de se familiariser avec une institution. L'accueil de nuit est en revanche inexistant ici. Néanmoins, il faut souligner le développement de deux plateformes de répit autour de Caen et Falaise. À la demande, des professionnels soignants se rendent chez le malade. Une demi-journée, une journée, un week-end… Cela permet le maintien à domicile."

Sait-on combien de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer dans le Calvados ?

"On estime qu'aujourd'hui en France, près de 2 % de la population est touchée par Alzheimer ou une maladie apparentée."

Que propose l'association France Alzheimer 14 ?

"Du soutien aux malades et à leurs familles. L'aidant est souvent aussi âgé que le malade. Il se fait un devoir d'assumer. Il prend sur lui. Il va jusqu'à s'oublier lui-même et se retrouve en situation d'épuisement, d'isolement social. Car c'est du 24h sur 24h."

Et plus concrètement ?

"Nous proposons des permanences d'accueil à Caen, Cabourg, Douvres-la-Délivrande, Vire, Pont-l’Évêque, Falaise et Cricqueboeuf. À Caen, elles ont lieu deux fois par semaine. Le mardi de 17h à 19h au centre pour personnes âgées "La Charité", dans le bâtiment Monet. Et le premier jeudi et le deuxième mardi du mois de 13h30 à 16h30 au CHU, à l'espace Info/Santé. Nous offrons aussi aux aidants de se former gratuitement ou encore du soutien individuel ou en groupe. Enfin, il y a aussi le Café-mémoire. C'est un temps de partage, animé par un psychologue et des bénévoles, ouvert aux familles et aux proches, avec ou sans le malade. Les prochains (15h30-18h30) ont lieu le vendredi 13 mai au Café des Arts à Hérouville puis le samedi 21 mai, au Café Mancel à Caen."

Pratique. France Alzheimer 14. Tél. 06 07 49 79 17. infoalz14@gmail.com - www.francealzheimer-calvados.org