Paris (AFP). Ligue 1: divorce OM-Michel, 11e changement d'entraîneur cette saison, nouveau record

L'ancien record était de 10, lors de la saison 2004-05.

Neuf clubs et non onze sont concernés, puisque Troyes a changé de technicien à deux reprises, en décembre puis début février, tout comme l'OM en août et ce mardi.

Seuls trois entraîneurs avaient été démis de leurs fonctions au cours de l'exercice précédent (Claude Makelele à Bastia, Alain Casanova à Toulouse et Jean-Luc Vasseur à Reims).

Récapitulatif des changements d'entraîneurs en L1 cette saison:

Août

. Marseille: Marcelo Bielsa (ARG/démission), remplacé par Michel (ESP/libre) après un intérim de l'adjoint Franck Passi

Novembre

. Lille: Hervé Renard (éviction), remplacé par Frédéric Antonetti (libre)

Décembre

. Troyes: Jean-Marc Furlan (éviction), remplacé par Claude Robin (directeur du centre de formation) après un intérim des adjoints Olivier Tingry et Mohamed Bradja

. Lyon: Hubert Fournier (éviction), remplacé par Bruno Genesio (adjoint)

. Montpellier: Rolland Courbis (démission), remplacé en janvier par Frédéric Hantz (libre) après un intérim des adjoints Pascal Baills et Bruno Martini

Janvier

. Rennes: Philippe Montanier (éviction), remplacé par Rolland Courbis (conseiller du président)

. Bastia: Ghislain Printant (éviction), remplacé par François Ciccolini (adjoint)

Février

. Troyes: Claude Robin (éviction), remplacé par Mohamed Bradja, Michel Padovani et Olivier Tingry (adjoints)

. Toulouse: Dominique Arribagé (démission), remplacé par Pascal Dupraz (libre).

Mars

. Bordeaux: Willy Sagnol (éviction) remplacé par Ulrich Ramé, ancien gardien qui travaillait au centre de formation.

Avril

. Marseille: Michel (éviction) remplacé par Franck Passi (adjoint), chargé de finir la saison, secondé par Basile Boli, coordinateur sportif.