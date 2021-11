Mariage princier à Monaco : le dispositif TV

A 4 jours du mariage d'Albert II de Monaco et de Charlene Wittstock, nos chaines de télévision semblent moins mobilisées pour ce mariage princier que pour celui de William et Kate Middleton. Néanmoins, l’évènement sera diffusée sur TF1 avec un dispositif renforcé autour de Jean-Claude Narcy qui sera épaulé par Nikos, Sandrine Quétier et Denis Brogniart samedi après midi. Jean-Pierre Foucault pourrait également participer à ce programme. Sur France 2, dès 15h45, c'est Marie Drucker et Stéphane Bern qui commenteront en compagnie de leurs invités les images de la cérémonie. Pour ce qui est du concert de Jean-Michel Jarre la veille (c'est à dire le vendredi soir à 22h), notez qu'il sera diffusé sur la chaine EURONEWS en direct. L’évènement sera filmé par 18 caméras HD depuis le Port Hercule en présence du Couple Princier.

Thierry Beccaro, l'animateur de Motis, se retrouvera aux côtés de Julie Raynaud cet été dans un programme intitulé « Partez tranquilles » sur France 2. Il s'agira d'une sorte de « vis ma vie » où les animateurs de France Télévisons remplaceront des anonymes dans leur travail. A compter du dimanche 3 juillet, vous pourrez découvrir les métiers de pêcheur, boulanger ou même éleveur de vaches à travers les expériences d'animateurs comme Sébastien Folin, Nelson Monfort ou Patrice Laffont.

TF1 va lancer une nouvelle tournée d'été sur les plages ! Depuis deux ans, la chaine vient rencontrer son public sur son lieu de vacances. La caravane TF1 prendra la route le 17 juillet prochain et proposera aux vacancier de se qualifier pour Les 12 coups de midi, la célèbre émission de Jean-Luc Reichmann, ils pourront rencontrer les visages de la chaîne, ou s'essayer à la présentation d'un mini JT ou de la météo, dans une prestation enregistrée qu'ils pourront consulter et partager. Le soir, les plagistes pourront également se retrouver autour d'un écran géant pour suivre en avant première et gratuitement, une grande comédie familiale. La tournée TF1 de l'été sera de passage dans notre région le 22 juillet à Houlgate.

Toutes les dates :

- 17 juillet à Dunkerque

- 20 juillet à Dieppe

- 22 juillet à Houlgate

- 25 juillet à Saint Malo

- 27 juillet aux Sables d'Olonne

- 29 juillet à Royan

- 1er août au Cap D'Agde

- 4 août à Sète

- 7 août au Grau du Roi

- 9 août à Marseille

- 11 août à Hyères

- 14 août à Saint Raphael.

La sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est une émission spéciale diffusée sur France 2 autour du code de la route présentée par Julien Courbet. "Code de la route : à vous de jouer" commence à 20h35.