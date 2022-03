La Butte de Caen se met en quatre pour les seniors

En coulisses, à la Butte dans le quartier de La Guérinière, les éducateurs s'activent. Pas question de se contenter de ce qui est déjà en place depuis deux ans : un créneau spécifique dédié aux plus de 65 ans les mercredis matins de 10h à 11h, avec des parcours de motricité, des ateliers anti-chute et de proprioception pour développer la sensibilité au niveau des voûtes plantaires. D'autres disciplines y sont actuellement en plein développement, soutenu par les collectivités et les institutions. Le sport est si précieux dans la lutte contre la perte d'autonomie que l'agence régionale de santé co-finance en partie ces séances.

Activités à tester

"Nous avons ouvert quatre activités aux seniors, car nous souhaitons qu'à la rentrée de septembre, chaque jour, nous puissions leur proposer une activité sportive en matinée", explique Maud Mesnage, éducatrice sportive et coordinatrice à La Butte qui compte 2 000 adhérents, dont un peu plus de 200 seniors. Le tai-so, un art martial dérivé du judo sans chute, le Qi-gong, une gymnastique chinoise, le pilate pour le renforcement musculaire des abdominaux et des lombaires notamment, ainsi que le taichishuan, un art martial chinois basé sur des mouvements assez lents pour travailler l'équilibre, la mémoire et l'amplitude des mouvements, sont déjà ouvert aux plus de 65 ans. La rentrée s'annonce chargée à La Butte.

Pratique. Inscriptions sur place et par tél. au 02 31 82 33 89. 31 rue Louis Robillard à Caen.