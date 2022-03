Vincent Ségal et Piers Faccini en duo à Mont-Saint-Aignan

"J'ai immédiatement été séduit par la voix de Piers, par sa sincérité", nous confie Vincent. S'ils jouent ensemble depuis toujours, ils sortent cette année seulement leur premier album Songs of time lost : "Dans nos concerts, nous interprétons l'album et bien plus. Chaque performance est unique, il nous importe surtout de partager ce que l'on aime." Ce duo très complice se joue en effet des frontières des genres et explore aussi bien la folk du Sud des États-Unis, le répertoire traditionnel napolitain, les chansons réunionnaises ou le blues : "Ce sont des chansons qui nous ont toujours plu et que nous nous réapproprions de façon toujours nouvelle."

Pratique. Mardi 19 avril à 20h. MDU, Mont-St-Aignan. Tarifs 5 à 12€. Tél. 02 32 76 93 01