Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Boudin : l'atelier de la lumière

Apôtre de la peinture de plein air, maître de Monet et précurseur de l'impressionnisme, Eugène Boudin se passionne pour les marines et les scènes de plage et transcrit sur la toile les effets atmosphériques.

Pratique. Du 16 avril au 26 septembre. Muma, Le Havre. Tarifs 0 à 10€. www.muma-lehavre.fr

- Scènes de la vie impressionniste

À travers une centaine d’œuvres d'artistes majeurs, cette exposition dresse une chronologie du portrait impressionniste : un genre classique néanmoins revisité à l'aune de grands bouleversements sociaux.

Pratique. Du 16 avril au 26 septembre. Musée des Beaux-Arts de Rouen. Tarifs 0 à 11€. Tél. 02 76 30 39 18

- Ta-Nehisi Coates à l'Armitière

Journaliste investi dans la lutte contre les violences raciales, Ta-Nehisi Coates présente Une colère noire, lettre à mon fils dans lequel il fait le constat alarmant du racisme ordinaire aux États-Unis.

Pratique. Samedi 16 avril à 18h. L'Armitière à Rouen. Entrée libre. www.armitière.com

- Parcours d'un globe-trotteur

Distingué par le titre du plus grand globe-trotteur, André Bruginoux parcourt le monde entre 1955 et 2005 et produit un film documentaire sur ses voyages.

Pratique. Dimanche 17 avril à 15h30. La Halle aux Toiles à Rouen. Entrée libre. Tél. 06 95 51 28 35

- 2466 selon la légende du phénix

La Cie Sottevillaise Vice Versa présente en exclusivité au P'tit Ouest son nouveau spectacle : une performance mariant vidéo et danse interprétée sur scène par un seul danseur qui revisite le mythe de l'immortel phénix.

Pratique. Mardi 19 avril à 19h. Théâtre du P'tit Ouest à Rouen. Tarifs 7 à 10€. Tél. 02 35 98 15 60

- La réalisatrice Claire Simon à l'Omnia

Dans Les bois dont les rêves sont faits, son nouveau documentaire récompensé par de nombreux festivals, Claire Simon s'interroge sur le lien qui unit le citadin à la nature: une invitation à prendre l'air.

Pratique. Mardi 19 avril à 19h30. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70

- Bruno Salomone à Maromme

Rire en Seine invite l'humoriste pour son nouveau one man show Euphorique dans lequel il incarne une réjouissante galerie de personnages qui narrent les aventures d'un homme qui rit quoi qu'il arrive.

Pratique. Mardi 19 avril à 20h. Espace culturel Beaumarchais, Maromme. Tarifs 15 à 25€. www.carrefour.fr

- Blanche neige revisitée

Dans ce ciné-spectacle, la Cie La Cordonnerie revisite le conte de fées et le transpose en pleine Guerre Froide, mettant en résonance l'histoire d'Élisabeth et de sa fille Blanche avec celle de la chute du mur de Berlin.

Pratique. Mercredi 20 avril, 15h et 19h. Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly. Tarifs 4/6€. 02 35 03 29 78

- Yegros rénove la Cumbia

La chanteuse argentine Marina Yegros exhume la cumbia traditionnelle pour la fusionner avec des rythmes plus modernes et des mélodies électroniques. Entre folklore et modernité, un style unique et énergisant

Pratique. Mercredi 20 avril à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 5 à 20€. www.le106.com

- Maux d'amour au Trianon

Dans le cadre du festival Terres de Paroles, l'auteur Brigitte Giraud et le compositeur Sébastien Souchois se retrouvent pour une création musicale et textuelle qui décortique avec humour les sentiments.

Pratique. Vendredi 22 avril à 21h. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 8 à 16€. Tél. 02 35 73 95 15

- Les Gens du Lin

À travers une quinzaine de portraits, l'exposition photographique d'Éric Bénard évoque les professions et les différentes étapes de transformation du lin : une culture traditionnelle toujours vivace en Normandie.

Pratique. Jusqu'au 25 septembre. Château de Martainville. Tarifs 0 à 4€. Tél. 02 35 23 44 70