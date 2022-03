Le Havrais Patrick Malandain a déjà parcouru 5 620km en 57 jours

Le Havrais est sur la bonne voie. Après 57 jours de course, il a parcouru 5 620 km, soit plus de la moitié de son objectif final. Le tout en passant par Rouen, Brest, Nantes, Bordeaux, Biarritz, Toulouse, Perpignan ou encore Lyon et Clermont-Ferrand. Il est justement en ce moment-même en Auvergne.

Ce challenge, qui le fait passer par des dénivelés de 3000m lors des étapes alpestres et par les centres-villes où la circulation est intense, ne va pas sans sacrifice : Patrick Malandain a déjà perdu 11 kg, se réveille à 5h du matin tous les jours et court entre 14 et 15h quotidiennement.

Il doit arriver le 27 mai prochain à Deauville.