La fin de Game of Thrones ?

Plus que deux ans et trois saisons pour apprécier "Game of Thrones"? David Benioff et D.B Weisss réfléchissent à cette éventualité, même si à l'heure actuelle rien n'est encore gravé.

Les deux showrunners souhaitent par ailleurs diminuer le nombre d'épisodes des prochaines salves. Après six saisons à dix épisodes, la septième n'en comporterait que sept et la suivante uniquement six. Une décision là encore non actée due à une production très longue et accaparente.

Les abonnés de HBO découvriront la sixième saison de "Game of Thrones" à partir du dimanche 24 avril. La série fera son apparition dès le lendemain en France, sur OCS.