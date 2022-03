A Caen, la nouvelle vie des quais

Une nouvelle enseigne ici. Un chantier en cours là. Et quelques projets, pour certains encore confidentiels. Les quais de Caen (Meslin et Hamelin, de Juillet et Promenade Sévigné) connaissent ces derniers mois un regain d'activités. À l'angle de l'avenue du Six juin, Keys & Co a ouvert au début du mois. Stéphanie Crocquevieille, co-gérante, voulait de l'espace pour développer son concept "Coffee-Shop" et bar à vins. "En centre-ville, ça aurait obligatoirement été sur plusieurs étages. Les surfaces sont trop petites", explique la jeune femme. "Et puis en me baladant ici, je me suis rendu compte que c'était en train de changer."

Des terrasses sur les berges ?

À quelques pas, le sentiment est partagé par David Sevestre, à la tête de la Boucherie depuis 20 ans, et plus récemment du Bistrot, aux Rives de l'Orne. De part et d'autre de l'eau. L'image des quais a évolué, moins marquée que par le passé par la présence de prostituées. Néanmoins, la cohérence entre les deux rives reste à travailler pour ce patron caennais. "L’accès piétonnier notamment." David Sevestre nourrit aussi un projet ambitieux : celui d'un jour pouvoir installer sur les berges chaises, tables et parasols. "Pour l'instant, ça n'est pas possible. C'est prématuré", répond Patrick Jeannenez, adjoint au maire en charge de la qualité du cadre de vie. Dans le secteur, la Ville a en effet dans l'immédiat d'autres projets. Notamment la mise en double sens du quai Meslin, où trois voies de circulation seront créées, et du pont Bir Hakeim. Objectif : "désengorger le trafic aux heures de pointe", précise l'élu. Pour cela, le stationnement entre les arbres sera à l'avenir en créneau, et non plus en épis, entraînant la suppression de 22 places.

En plein "boom"

En matière d'aménagement, la mairie vient aussi d’entériner la mise en valeur des berges du quai Hamelin, avec la création d'une pente douce pour y descendre, ainsi que l'édification d'estacades, à l'image de ce qui a été fait récemment devant le nouveau palais de justice, sur la Presqu’île. La municipalité n'exclut pas non plus d'élargir un jour le pont Stirn, comme ce fut le cas en 2014 pour son voisin, le pont Churchill. Autant de projets qui donnent au secteur une nouvelle vraie dynamique, trois ans après (à un mois près !) l'ouverture du centre commercial des Rives de l'Orne. "C'est un quartier en développement", atteste Aurélie Roger, qui a choisi le quai de Juillet pour ouvrir mi-octobre son affaire : Bruit de comptoir, un bar à pintchos et tapas. "Le bouche-à-oreille fonctionne bien."

Autre chantier d'envergure : l'implantation, au plus tard à la rentrée 2017, d'un accélérateur numérique en lieu et place de l'ancien garage Renault, à l'angle avec la rue de la Gare. "Les architectes ont été choisis. Les premiers plans présentés au maire. Et la moitié de la surface est déjà réservée", se réjouit Patrick Jeannenez. Il accueillera des dizaines de start-up. Et autant de nouveaux consommateurs.

Repères

Unité Le projet de revitalisation des quais prévoit une harmonisation végétale des berges. Indispensable pour créer l'unité.

Perspectives Une terrasse sur les berges ou… une péniche sur l'eau ! C'est, en rigolant, l'idée avancée par Aurélie Roger, du Bruit de comptoir. Nous, on aime !

Chantier Les mises en double sens du quai Meslin et du pont Bir Hakeim, sont prévues pour cet été. D'ici là, quelques difficultés dans le secteur sont à prévoir.

Délaissée La promenade Sévigné ? Le départ de la Chambre départementale d'agriculture et la fermeture du cabaret O'Rock'nd Girls n'ont pas aidé !