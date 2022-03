Hockey : calme plat chez les Drakkars de Caen

Aucun départ annoncé en-dehors de la retraite de Brice Chauvel, après 18 saisons en Ligue Magnus et Division 1. Aucune arrivée non plus : c'est le calme plat au-dessus du Hockey Club de Caen. "On est en train de faire des propositions aux joueurs qu'on souhaite garder, expose Luc Chauvel, le coach. On va les revoir avec le président pour avancer. Certains joueurs m'ont demandé du temps pour réfléchir. J'en prends aussi de mon côté." Rien n'est sûr, y compris au rang des joueurs non-conservés. Aucune annonce ne sera faite tant que les éventuels remplaçants n'auront pas été trouvés. "La masse salariale étant en baisse, l'équipe sera peut-être plus jeune, avec des étrangers ayant un peu d'expérience."

Au rayon jeunesse, le partenariat avec Rouen devrait être renforcé. Une doublette est attendue, accompagnée d'un ou deux joueurs supplémentaires. "Il y aura aussi des one shot", indique l'entraîneur caennais. Premières réponses attendues fin-avril.